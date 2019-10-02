شكرا لقرائتكم محمود وادى يقود هجوم المصري البورسعيدي فى ديربي القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وضم تشكيل الفريق البورسعيدي كل من ، أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وبهاء مجدي، أحمد شوشه، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، وفريد شوقي، حسن علي ، مفتاح طقطق،اسلام عطية، عمر كمال، ومحمود وادى فى الهجوم.
قمة مرتقبة تجمع فريقى الإسماعيلى ونظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، بحثًا عن الزعامة فى ديربي القناة.
ويعيش الإسماعيلى والمصرى على حد سواء وقبل مباراة الليلة أوقات سعيدة وبمعنويات مرتفعة، حيث حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال بعدما أطاح بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه 4/3 بمجموع المباراتين.
موعد مباراة الاسماعيلي والمصري..الاخضر تأهل فى الكونفدرالية
ونفس الحال لأبناء بورسعيد حيث حقق المصرى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه 7/2 بمجموع اللقاءين.
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