شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. أرقام فايلر مع الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى مباراته الخامسة مع المارد الأحمر حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربى على ستاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام . الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يحقق 4 انتصارات رينيه فايلر، قاد الأهلي في 4 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وأخيرًا كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد. Advertisements الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يحقق الفوز بنسبة 100 % حقق فايلر الفوز بنسبة 100 % ، لعب 4 فاز فى 4 ولم يتعادل أو يخسر ، سجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، معدل التهديف 2.5 فى المباراة الواحدة ، خرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات ، سجل المارد الأحمر تحت قيادته 4 أهداف من عرضيات وهدف من ركنية ، وهدفين بالرأس ، و 7 أهداف بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى ، وأشرك فايلر 22 لاعب مع الاهلى وسجل 6 لاعبين منهم أهداف .

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