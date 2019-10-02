شكرا لقرائتكم بوكيتينو: هزيمة بايرن صعبة.. ويجب مواجهتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي إن فريقه يجب أن يتحلى بالتماسك عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7 مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم تقدم توتنهام بالهدف الأول في المباراة، استطاع بايرن ميونخ قلب الموازين لصالحه وانهار الفريق الإنجليزي في الدقائق الأخيرة إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف خلال آخر سبع دقائق من المباراة.

وتجمد رصيد توتنهام، الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، عند نقطة واحدة وبات يواجه تحديا صعبا من أجل تجاوز دور المجموعات في بطولة الموسم الحالي.

Advertisements

وقال بوكيتينو في تصريحات لقناة "بي.تي سبورت" التلفزيونية الرياضية: إنه وضع صعب، ولكن يجب مواجهته، يجب التحلي بالقوة ومواصلة المضي قدما. علينا الحفاظ على تماسكنا ومساعدة بعضنا البعض. فالعلاج الأفضل هو الوحدة بيننا.

وتابع: عندما تواجه نتيجة كهذه، يجب أن تتمسك بالثقة. فهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة المشاعر الجيدة، مشيراً إلى أنه لم يتوقع هذه النتيجة بعد أن قدم توتنهام بداية قوية في المباراة.

وأوضح بوكيتينو سيطرنا على المباراة في أول 30 دقيقة. عاندنا الحظ باهتزاز شباكنا للمرة الثانية قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها تراجعنا بشكل حاد، وعندما سجلنا من ضربة جزاء لنقلص تقدم بايرن 4 -2، أتيحت لنا فرص لإضافة الهدف الثالث والعودة بشكل أكبر في المباراة. لكننا واجهنا في النهاية نتيجة صعبة من الصعب تقبلها.

وقال بوكيتينو إن الفريق مدين للجماهير برد فعل من خلال مباراته المقبلة أمام برايتون، المقررة يوم السبت المقبل، وأضاف: نشعر بالحرج إزاء النتيجة كما أننا لدينا نفس المشاعر السيئة التي تنتاب الجماهير، نعاني من خيبة أمل شديدة... لكننا بحاجة إلى العودة معاً لأن الوحدة هي الشيء الأكثر أهمية.