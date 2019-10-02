الإسماعيلى يهاجم المصرى بالشامى وعبد الحكيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى “ميودراج يسيتش” المدير ألفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة المصرى بعد قليل فى ثانى جولات الدورى المصرى بنسخته الجديدة. وحرص المدرب الصربى على تثبيت التشكيل والذى جاء كالتإلى … حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

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