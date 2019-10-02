شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول فريقى الإسماعيلى والمصرى إلى استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، فريق النادى المصرى إلى مقر استاد برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن فعاليات الجولة الثانية للدورى.

كان فريق المصرى قد تعادل فى اللقاء الأول أمام حرس الحدود بهدف لمثله، بينما حقق الإسماعيلى فوزا غاليا على الجونة بهدف مقابل لا شىء أحرزه عبد الرحمن مجدى فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجونة بالبحر الأحمر.

فى الوقت الذى وصل فيه منذ لحظات لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى ملعب برج العرب، وتفرض الجهات الأمنية تشديدات فى ظل أقامة المباراة بدون حضور جماهيرى.