شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يتفقد ملعب برج العرب قبل مواجهة الإسماعيلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الحكم الدولى جهاد جريشة حكم مباراة الإسماعيلى مع المصرى ملعب الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، للوقوف على مدى جاهزيته للديربى المقرر انطلاقه فى الخامسة والنصف من مساء اليوم لحساب الجولة الثانية بمسابقة الدورى المحلى.

وأشاد جريشة ومعاونوه بأرضية ملعب المواجهة التى تقام بدون حضور جماهيرى لدواعٍ أمنية.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور تولى الحكم جهاد جريشة إدارة مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، يعاونه هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوى.

جهاد جريشة أدار للإسماعيلى 25 مباراة قبل مواجهة اليوم فاز الدراويش فى 9 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 5 مباريات.

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وأدار الحكم الدولى للإسماعيلى ثلاث مباريات فى الدورى المنقضى 2018 / 2019 الأولى كانت أمام الأهلى فى افتتاحية الدورى وانتهت بالتعادل 1/1، والثانية أمام الاتحاد بالإسماعيلية، وانتهت بفوز الأصفر 2 / 0، والمباراة الثالثة والأخيرة كانت أمام الانتاج الحربى بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.