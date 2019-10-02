فيديو.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ مواجهات الإسماعيلى والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الساعة الخامسة والنصف اليوم الأربعاء تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لديربى خط القنال الذى سيجمع الإسماعيلى مع المصرى بدون حضور جماهيرى فى ثانى أسابيع المسابقة المحلية. ويحمل اللقاء رقم 113 حيث تقابل الفريقان من قبل منذ عام 48 خلال المواسم المكتملة بالدورى فى 112 مباراة، حقق خلالها الإسماعيلى الفوز فى 50 مباراة وخسر فى 21 مباراة وتعادل فى 41 مباراة. سجل لاعبو الإسماعيلى 151 هدفا واستقبل مرماهم 96 هدفا. أكبر فوز حققه الإسماعيلى 5-0 فى موسم 97\98 بينما كان أكبر انتصار للمصرى 5 / 2 موسم 52-53. Advertisements

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