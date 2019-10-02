شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، صرف مستحقات لاعبى الفريق البترولى، عن الموسم المنقضى والموسم الحالى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

جاء قرار زكريا السيد، بمنح جميع لاعبى إنبى النسب المستحقة لهم عن الموسم المنقضى، بالإضافة إلى الموسم الحالى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مباراتهم المقبلة أمام سموحة، لتقديم عروض إيجابية للمنافسة على المراكز المتقدمة فى الدورى هذا الموسم.

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يذكر أن إنبى يستعد لمواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

كان إنبى قد خسر أولى جولاته فى الدورى الممتاز أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل مع طلائع الجيش فى الجولة الثانية من المسابقة بهدف لكل فريق.