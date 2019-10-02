شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حسام البدرى يقرر إعفاء محمد صلاح من معسكر أكتوبر، عماد متعب يسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

حسام البدرى يقرر إعفاء محمد صلاح من معسكر أكتوبر

قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

#الخطيب يتصدر تويتر بعد هجوم رئيس الزمالك

#الخطيب تصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال الساعات الماضية عقب الأزمة التى دخل فيها رئيس القلعة الحمراء مؤخراً، وانتفض بسبلبها جمهور الفريق بالملايين دفاعاً عن محمود الخطيب.

عماد متعب يسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم

يسحب، اليوم، عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفعا مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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حسين الشحات يحجز مكانه فى المنتخب بعد استبعاد محمد صلاح

حجز حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، مكانه فى قائمة المنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا.

فوز رجال الطائرة على إيران فى مونديال اليابان

فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول على نظيره الإيرانى بنتيجة 3/1 فى ثان مواجهات كأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى.

ميتشو يستقر على تثبيت هجوم الزمالك أمام المقاصة

استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على إجراء بعض الأمور الفنية، خلال مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يعلن موعد مشاركة كريم نيدفيد فى التدريبات الجماعية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجى والتواجد فى تدريبات الفريق الجماعية.