نشرة أخبار سوبر كورة.. أزمة لبس الأهلى.. والبدرى يراقب مهاجم المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. تعرف على مباريات الأهلي والزمالك فى شهر أكتوبر الحالى.. أبرزها لقاء القمة Advertisements ينشر موقع "سوبر كورة" لقرائه، جدول مباريات فريقى الأهلى والزمالك فى منافسات بطولة الدورى المصرى خلال شهر أكتوبر الحالى.

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