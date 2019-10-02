شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يد الزمالك ترانزيت فى المغرب برحلة الرأس الأخضر للمشاركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى المغرب لإقامة ترانزيت لمدة 12 ساعة قبل التوجه إلى الرأس الأخضر للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، المقرر لها الفترة من 4 و حتى 13 أكتوبر المقبل .

ورصدت الصفحة الرسمية للفريق عبر فيس بوك لقطات للبعثة من مطار المغرب، التى يظهر خلالها جانب من التفاؤلو الحماس على اللاعبين.

ترأس بعثة الفريق الأبيض شريفة الفار عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فيما إصطحب المدير الفنى باسم السبكى قائمة اللاعبين الـ19 فى البطولة وهم كل من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكى- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبد الرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- أحمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

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لاعبو يد الزمالك



نجوم يد الزمالك



أحمد الأحمر و محمد على



لاعبو يد الزمالك