شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب مواجهات مختار مختار مع الأهلى قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه الإنتاج الحربى على استاد السلام فى إطار مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

ويسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة بهدف تعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محلياً وأفريقيا، ويعول مدرب الإنتاج على الاستفادة من خبرات أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى وأحمد شديد قناوى ومحمد رجب وعامر عامر نجوم الفريق.

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

مباراة الأهلى مع الإنتاج تعد المواجهة رقم 22 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق.

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واجه مختار مختار الأهلى 21 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت، ومرتين عندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى، ومثلها مع الاتحاد السكندرى وإنبى وخمسة مرات مع الإنتاج الحربى.

وفاز مختار مرة واحدة على الأهلى عندما كان مدرباً لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلى وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى وعندما كان مدرباً للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات.

المواجهة الأخيرة التى جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى حينما خسر من المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية.