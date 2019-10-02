سوبر كورة.. تعرف على مباريات الأهلى والزمالك فى شهر أكتوبر الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر موقع "سوبر كورة" لقرائه، جدول مباريات فريقى الأهلى والزمالك فى منافسات بطولة الدورى المصرى خلال شهر أكتوبر الحالى. افتتح الأهلى مبارياته بالفوز على نادى سموحة فى الجولة الأولى بهدف نظيف عن طريق رمضان صبحى على ملعب برج العرب، بينما استهل الزمالك مشواره فى بطولة الدورى بتحقيق فوز مهم أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف سجل مهاجمه الشاب مصطفى محمد. لمعرفة مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى شهر أكتوبر الحالى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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