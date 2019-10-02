أوباما يغيب عن مواجهة المقاصة.. واختبار طبي للونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تأكد غياب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة في المباراة المقرر لها غدًا الخميس ضمن الأسبوع الثاني بمسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن اللاعب يخضع حاليًا لفترة تأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة مما أدت إلى غيابه عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لمباراة أف سي مصر والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة بمسابقة الدوري.

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وفي سياق متصل، يستمر غياب محمد حسن لاعب وسط الفريق عن المشاركة حيث يخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

كما من المقرر أن يخضع مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" لاختبار طبي على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم من أجل تحديد موقفه من مباراة المقاصة.

ويعاني "الونش" من إصابة في شد بالعضلة الضامة تعرض لها خلال المران الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي الماضية، مما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك افتتح موسمه المحلي في بطولة الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري (1-0) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بتروسبورت".