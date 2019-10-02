عضو لجنة المسابقات بالكاف: اجتماع اللجنة سيكون 8 أكتوبر.. لا يوجد اجتماعات عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال الحاجي جاولا، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللجنة سوف تجتمع في الموعد المعتاد من كل شهر وهو يوم 8 أكتوبر.

وكانت أزمة قد تفجرت بسبب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي ضمن إياب الدور الـ32 من دوري الأبطال، حيث قام الكاف بتغيير موعد ومكان المباراة بعد توصية من الأمن وهو ما لم يقبله الضيوف والذين غابوا بدورهم عن الموعد الجديد.

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وأضاف جاولا من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء :"اجتماع اللجنة سيكون يوم 8 من الشهر الجاري، هذا هو الموعد الاعتيادي للاجتماع، لم يتم إبلاغي شخصيًا بأي اجتماع عاجل."

ومن المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يوم 9 من الشهر الجاري وهو ما يُقلل من فرصة إعادة المباراة بين الفريقين وهو الاقتراح الذي ظهر في عدد وسائل الإعلام لإنهاء هذه الأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المسابقات الكاف تضم 17 عضوًا من ويترأسها كونستاي أماري النائب الأول لرئيس الكاف أحمد أحمد، كما تضم اللجنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لكنه لم يحضر سوى اجتماع واحد لهذه اللجنة.