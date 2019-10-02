سيناريو 2017 قد يتكرر.. أوراوا يهزم بطل الصين ويقترب نهائي أسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فوزًا مهمًا على حساب ضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

الفريق الياباني تفوق في نتيجة الشوط الأول بعدما سجلا لاعبه فابريسيو كرة صاروخية لتدخل الشباك الصينية في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 سار تاكاهيرو سكيني على نفس النهج بعدما سجل الهدف الثاني من تصوية رائعة.

وليس أمام بطل الصين في لقاء الإياب والتي من المقرر أن تقام في 23 من الشهر الجاري سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل الوصول للنهائي.

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كان الهلال السعودي وضع قدمًا في المباراة النهائية بفوزه خارج الديار على حساب السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح الهلال في حاجة للتعادل السلبي على أقل تقدير للعبور للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام السد سوى الفوز بأربعة أهداف دون رد في لقاء الإياب والتي من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض في 22 من الشهر الجاري أيضًا.

ويسعى الهلال لملاقاة أوروا ريد الياباني في النهائي خلال هذه النسخة للثأر على خسارة نسخة (2017) حيث انتهت المباراة الأولى في الرياض بالتعادل الإيجابي (1-1) قبل أن يحسم بطل اليابان موقعة الذهاب بالفوز بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الهلال حال وصول للنهائي يتطلع لإعادة اللقب الأسيوي للفرق العربية حيث يعود آخر تتويج عربي كان لفريق السد القطري في نسخة 2011 بعد فوزه على فريق جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.