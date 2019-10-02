أنباء سارة للاعبي إنبي مع انطلاق الموسم الجديد

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي أن زكريا السيد رئيس النادي البترولي منح الضوء الأخضر من أجل صرف مستحقات اللاعبين سواء المتأخرة من الموسم الماضي أو قيمة الدفعة الأولى من المستحقات عن الموسم الحالي. وأوضح مدير الكرة انه سيتم صرف المستحقات خلال الـ24 ساعة المقبلة وفقا لتعليمات رئيس النادي البترولي. جدير بالذكر أن مجلس ادارة نادي انبي قرر اعتماد تكليف زكريا السيد قائما بعمل رئيس النادي نظرا لبلوغ علاء خشب سن المعاش و لحين اجراء انتخابات تكميليه او استكمال مدة المجلس طبقا للائحه

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