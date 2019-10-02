كابتن الزمالك يغيب عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة

يغيب يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلةأمام المقاصة المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الركبة وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.
ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لمباراة أف سي مصر المقبلة المقرر لها يوم 6 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
وفي نفس الوقت يستمر غياب محمد حسن لاعب وسط الفريق عن المباراة ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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