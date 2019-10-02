تواصل الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص في القدم والشاطئية

واصلت الدورة التدريبية لإعداد كبيرى مدربى كرة القدم والطائرة الشاطئية للأولمبياد الخاص والتى تشهد مشاركة 7 دول عربية هى مصر ، الامارات ، البحرين ، السودان ، ليبيا ، الكويت ، تونس اعمالها فى يومها الثانى بالجزء العمل حيث تم تقسم المدربين الى مجموعين للطائرة وكرة القدم ، وشهد مدربى الطائرة جزء عملى قام به د. عاطف رشاد المحاضر الدولى بالاتحلد الدولى للكرة الطائرة والاستاذ بكلية التربية الرياضية محاضرة عن فنيات تعليم الكرة الطائرة الشاطئة ن، ومحاضرة اخرى على العلوم المرتبطع بالكرة الطائرة الشاطئية وكان اخر المحاضرات النظرية محاضرة بعنوان المفاهيم الاسياسية للكرو الطائرةة الشاطئية ، ويشهد اليوم وهو اليوم الثالث من ايام الدورة قيام د. عاطف رشاد فى الجزء العملى بعمل تدريب القدرات البدنية

ثم ينتقل الى الجزء النظى، والجزء العملى الثانى كان عن فنيات تعليم الكرة الطائرة الشاطئة ثم انتقل الى المحاضرات النظرية بمحاضرة عن التمرينات ذات الخطورة ، مبادىء تدريب القدرات البدنية للكرة الطائرة الشاطئية .

وشارك فى دورة الطائرة الشاطئية كلا من محمد سليمان راشد،محمد عباس المازمي (الإمارات )، محمد عباس بوعباس (الكويت)، محمود عبد الله الشيخ محمد حسين (البحرين) أحمدعبد الفتاح محمد عبد الجليل (السودان ) ، مصطفى على حسين أحميد( ليبيا ) ومن مصر زينب ربيع عبد الحفيظ ، ربيع عبد الحفيظ عبد الغني ، رانا أحمد على،طه خضر طه، هند شريف السيد.

اما كرة القدم الشاطئية والتى يقوم بالقاء المحاضرات النظرية والجزء العملى الدكتور اكرامى الجمال المدير الفنى لمنتخب مصر للاولمبياد الخاص لكرة القدم والمدرس بكلية التربية الرياضية بالهرم واحمد ابو سريع المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، حيث شهد هذا اليوم تطبيق خطط اللعب الدفاعية والهجمية ، ومقدمة عن كرة القدم الشاطئية وقانون كرة القدم الشاطئية ، ويشهد اليوم جزء عملى عن خطط الكرات الثابته والمهارات الاساسية فى كرة القدم الشاطئية واخر المحاضرات لهذا اليوم طرق لعب كرة القدم الشاطئية .

وشارك فى دورة كرة القدم صفوان نور الدين بوجمعة (تونس)، ،ياسر أحمد محمد مراد (الكويت)، ، على بشير سليمان( السودان ) ،عبدالقادر عبد الله الغراري (ليبيا ) ويشارك من مصر في هذه الدورة كل من سهيلة صلاح الدين، ،أحمد محمد إبو سريع،سهام فؤاد صالح، على أبو حديد على إسماعيل،محمد عبد النبي على،الحسيني طه راشد على، ،أحمد محمود حسين،هند شريف السيد،محمد سيد إبراهيم،أحمد محمد حسن،محمود يوسف محمد الغاوى .

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