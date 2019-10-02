رئيس نادي إنبي يقرر صرف مستحقات لاعبيه

قرر المحاسب زكريا السيد رئيس نادي إنبي صرف النسب المستحقة لجميع اللاعبين عن الموسم المنتهي والحالي. جاء القرار بعد تولى السيد المسئولية كرئيس للنادي البترولي خلفًا للمهندس علاء خشب والذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية . أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية . يذكر أن رئيس النادي زكريا السيد طلب من لاعبيه التركيز في اللقاءات المقبلة بالدوري.

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