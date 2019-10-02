أعلنت نور الشربينى انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة التى تعانى منها البطلة المصرية في الركبة منذ انطلاق الموسم الجاري . المصرية في الركبة منذ انطلاق الموسم الجاري . وكان الاتحاد الدولي للاسكواش قد أعلن تصنيف اللاعبات لشهر أكتوبر الجاري والذي شهد تواجد نور في المركز الثاني خلف المتصدرة رنيم الوليلي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور الشربيني تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.