حارس مرمى ميلان الإيطالي يرفض تمديد عقده

رفض جيانلويجي دوناروما حارس مرمي ميلان الإيطالي العرض المقدم من إدارة ناديه، لتمديد عقده الذي ينتهي يونيو 2021.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن ميلان عرض علي دوناروما مبلغاً ضخماً يبلغ 5.3 مليون جنيه إسترليني في العام، لتجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين

لكن اللاعب ووكيل أعماله رفضوه التجديد.

وكان دوناروما هدفًا لمانشستر يونايتد الصيف الماضي خاصة في حال قرر دافيد دي خيا الرحيل عن صفوف الشياطين الحٌمر، كما كان باريس سان جيرمان، ضم الحارس الإيطالي قبل يتعاقد

مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد ، في صفقةتبادلية، حيث رحل أريولا حارس الفريق الباريسي إلى صفوف النادي الملكي.

وتقدر قيمة صفقة التعاقد مع الحارس الإيطالي 60 مليون يورو.

يذكر أن ميلان يعاني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة عقب وصوله للمركز السادس عشر في الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، والخسارة في 4 مباريات حتى الأن في الدوري.