اخبار الرياضه

حارس مرمى ميلان الإيطالي يرفض تمديد عقده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض جيانلويجي دوناروما حارس مرمي ميلان الإيطالي العرض المقدم من إدارة ناديه، لتمديد عقده الذي ينتهي يونيو 2021.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن ميلان عرض علي دوناروما مبلغاً ضخماً يبلغ 5.3 مليون جنيه إسترليني في العام، لتجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين

لكن اللاعب ووكيل أعماله رفضوه التجديد.

وكان دوناروما هدفًا لمانشستر يونايتد الصيف الماضي خاصة في حال قرر دافيد دي خيا الرحيل عن صفوف الشياطين الحٌمر، كما كان باريس سان جيرمان، ضم الحارس الإيطالي قبل يتعاقد

مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ، في صفقةتبادلية، حيث رحل أريولا حارس الفريق الباريسي إلى صفوف النادي الملكي.

وتقدر قيمة صفقة التعاقد مع الحارس الإيطالي 60 مليون يورو.

يذكر أن ميلان يعاني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة عقب وصوله للمركز السادس عشر في برصيد 6 نقاط، والخسارة في 4 مباريات حتى الأن في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس مرمى ميلان الإيطالي يرفض تمديد عقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا