نتائج مبهرة لمنطقة الشرقية للكاراتيه في البطولة الدولية بتركيا

حققت بعثة منطقة الشرقية للكاراتية برئاسة الاستاذ الدكتور محمد سعيد ابو النور المشاركة في البطولة الدولية المنعقدة بإسطنبول تركيا نتائج مبهرة في الكاتا والكوميتيه ..وكان المشرف على البعثة كابتن محمد محمد الغمري عضو مجلس الإدارة .
حصلت لاعبة نادي الصفوة ، رحمه محمد طلبه علي ميدالية ذهبية في الكوميته فردي كما حصلت على برونزيه جماعي ، بينما حصلت لاعبة ناديالصفوة أيضا ندى اسماعيل السيد علي ميدالية فضية في الكوميته فردي وبرونزيه كومتيه جماعي ويذكر أن المدير الفني لهن كابتن سامي عبدالله والمدرب كابتن أحمد يحيى .
بينما حصل لاعب مركز شباب الزوامل عبدالرحمن أحمد خليل على ميدالية فضية في الكاتا فردي ..ويذكر أن المدرب كابتن محمد وحيد ..بينما حصلت لاعبة ناديالرواد سلمى عبدالفتاح حبيب على ميدالية برونزية في الكاتا جماعي.. ويذكر أن مدرب كابتن أحمد حميده و .د عبدالعزيز السيد رفاعي.
وحصل لاعبو نادي ههيا بسمله محمود حسن على برونزية كوميته فردي وبرونزيه كومتيه جماعي. كما حصل لاعب نفس النادي عمر الطاهر السيد على فضية كوميته فردي وعمرو عبدالحميد عسكوره على برونزية كوميته جماعي ومحمود عبدالعزيز عبدالرحمن على برونزيه كوميته جماعي مع العلم أن المدير الفني كابتن احمد وهدان والمدرب كابتن اسلام عمر الفاروق
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