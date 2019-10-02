مستبعدو الإسماعيلي أمام المصري يواصلون تدريباتهم

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة المصري، تدريب صباحي على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية بقيادة إسلام كاظم وغريب فتحي مدربا فريق إسماعيلي 99. بقيادة إسلام كاظم وغريب فتحي مدربا فريق إسماعيلي 99. وكان مستبعدى الفريق قد خاضوا مباراة ودية أمس أمام فريق الفيصلي السعودي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. أمس أمام فريق الفيصلي السعودي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. ويواجه الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم علي ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز.

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