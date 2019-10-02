نادي الشرقية يناشد المحافظ لحل أزمة النادي

ناشد شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية، والمشرف على فريق كرة القدم بالنادي، الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، التدخل الفوري والعاجل لحل أزمة نادي الشرقية مع اتحاد الكرة المصري والمتمثلة في رفض الجبلاية قيد لاعبي الشرقية في قائمة الفريق الثانية، تمهيداً لخوض الفريق مبارياته في دوري القسم الثالث هذا الموسم.

وهاجم شادي مسعد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والحالي، نتيجة لما وصفه بالتعنت الواضح من قبل أعضاء الجبلاية ضد نادي الشرقية. وكتب عضو

مجلس إدارة نادي الشرقية، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لأعضاء الجبلاية الحاليين والسابقين قال فيها : "السادة اتحاد الكرة المصري سواء السابق أو الحالي انتو حضراتكم عاوزين ايه من نادي الشرقيه والانديه الشعبيه".

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وتابع : " نادي الشرقيه نزل من الممتاز بسبب عدم لعبه علي ملعبه ولعب ممتاز ب خارج ارضه ونزل بلعبه منكم وعدم تكافؤ الفرص ومعنا حكم

محكمه وحضراتكم لا تحترمو احكام القضاء وبعد مااخدتو قرار اننا نلعب ممتاز ب لغيتم القرار وانهارده جايين نسجل الاعبين والقايمه واقفين لينا القيد علشان مستحقات لاعيبه سابقه منهم لاعيبه ساهمو في وصول الفريق للي احنا فيه حاليا وقدمنا ضدهم مستندات تدينهم وتطلعهم عليهم فلوس ولم تنظر بعد وحكمتو ليهم بالفلوس ده ايه الظلم والافتراء ده".

وأضاف : " انتو عاوزين ايه انا مش فاهم وعرضنا مبلغ مالي كبير بالامس ورفضتم طيب نعمل ايه تاني يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في هذه القرارت الظالمه السيد محافظ الشرقيه برجاء التدخل الفوري لانقاذ النادي".