أشاد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بمستوى جوشوا كيميتش لاعب الفريق، خلال مباراة الفريق البافاري أمام توتنهام، والتي انتهت لصالح بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2، خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .
قال حميديتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورتبيلد" الإلمانية، إن كيميتش كان أداؤه رائعًا خلال المباراة، حيث قام بتسجيل هدف التعادل سريعًا بعد تقدم توتنهام بالهدف الأول عبر لاعبه الكوري سون هيونج مين، قبل أن يسجل كيميتش هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء، في رد فعل سريع .
وأشار حميديتش خلال تصريحاته إلى أن كيميتش قام بالرد بشكل جيد أيضًا على انتقاد هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي طالبه بتحسين مستواه، ردًا على انتقاد اللاعب الألماني، الذي انتقد فريقه، عقب هزيمة أمام بادربورن .
أضاف حميديتش: "كيميتش أعطى الجواب المناسب أمام توتنهام، هو يرغب بالفوز في جميع المباريات، والتتويج بالبطولات" .
كانت هذه تفاصيل خبر حميديتش يشيد بأداء كيميتش أمام توتنهام بعد انتقاد إدارة البايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.