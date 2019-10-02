حميديتش يشيد بأداء كيميتش أمام توتنهام بعد انتقاد إدارة البايرن

أشاد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بمستوى جوشوا كيميتش لاعب الفريق، خلال مباراة الفريق البافاري أمام توتنهام، والتي انتهت لصالح بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2، خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

قال حميديتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت

بيلد" الإلمانية، إن كيميتش كان أداؤه رائعًا خلال المباراة، حيث قام بتسجيل هدف التعادل سريعًا بعد تقدم توتنهام بالهدف الأول عبر لاعبه الكوري سون هيونج مين، قبل أن يسجل كيميتش هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء، في رد فعل سريع .وأشار حميديتش خلال تصريحاته إلى أن كيميتش قام بالرد بشكل جيد أيضًا على انتقاد هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي طالبه بتحسين مستواه، ردًا على انتقاد اللاعب الألماني، الذي انتقد فريقه، عقب هزيمة أمام بادربورن .أضاف حميديتش: "كيميتش أعطى الجواب المناسب أمام توتنهام، هو يرغب بالفوز في جميع المباريات، والتتويج بالبطولات" .