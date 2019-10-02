المقاولون يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي

يواصل المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام الممتاز.

ويركز النحاس على الجوانب التكتيكية والفنية خلال التدريبات من أجل الاستعداد لمواجهة الإنتاج، حيث يراها مباراة صعبة.

وكان النحاس حرص على متابعة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لفريق الإنتاج الحربي، من أجل التجهيز للمباراة بشكل قوي، بعد تعثر ذئاب الجبل أمام سموحة، والتعادل بهدفين لكل من الفريقين في الجولة الماضية.

ويعلم النحاس صعوبة فريق الإنتاج الحربي، لما يملكه من عناصر

مميزة بفريقه، وجهاز فني قوي على رأسه مختار مختار المدير الفني للإنتاج، كما تعتبر تلك المباراة ثأرية للإنتاج الذي لم يستطع الفوز على ذئاب الجبل منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، عندما فاز على المقاولون بهدفين لهدف.ومنذ تلك المباراة، فاز المقاولون على الإنتاج في ٥ مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.كما عقد النحاس جلسات مع لاعبي الفريق من أجل التحدث معهم حول بعض النقاط، كما طلب منهم التركيز التام، وعدم التراخي، من أجل تحقيق الهدف الفريق بالدخول في المربع الذهبي خلال الموسم الجاري.وحرص محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين، من أجل رفع الروح المعنوية لديهم، مؤكدًا أن النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، يدعم الفريق، ويعد بمكافأت متميزة حسب اللائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم.من ناحية أخرى، يحرص النحاس على حضور بعض المباريات لفرق قطاع الناشئين، ويتواصل بشكل دائم، مع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، من أجل تصعيد اللاعبين المميزين من فرق الناشئين، من أجل اللعب مع الفريق الأول، لاستكشاف مواهب جديدة، على خطى محمد صلاح والنني.الجدير بالذكر أن المقاولون يتصدر الجدول العام بشكل مؤقت برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل الإنتاج الحربي، المركز الثالث برصيد ٣ نقاط.