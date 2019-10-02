رابطة المحترفين الإماراتية تحدد أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي عن شهر سبتمبر وتضم: أفضل لاعب، أفضل حارس مرمي، أفضل مدرب وقد استحدثت الجائزة في الموسم الماضي 2018-2019 والتي شهدت منافسة شرسة.
وترشح لقائمة أفضل لاعب كل من: محمد جمعة لاعب شباب الأهلي، ويليام أوسو لاعب عجمان، ينيلكلابا لاعب اتحاد كلباء، أما جائزة أفضل حارس مرمى فضمت ثلاثي سبق لهم الترشح الموسم الماضي وهم: ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي ، خالد السناني لاعب الظفرة، فهد الظنحاني حارس مرمي بني ياس.
أما المرشحين لأفضل مدرب فقد ضمت:رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أيفان ليكو مدرب العين .
وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير للفائزين في تلك الفئات من خلال الموقع الإلكتروني، ويستمر التصويت من يوم الأربعاء 2 أكتوبر حتي 24 ساعة ليعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الرابط الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية علي موقع التواصل الاجتماعي، ويتم تسليم تلك الجائزة قبل الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي .
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