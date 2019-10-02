رياضة | رحيل عماد سمير عن تليفونات بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل عماد سمير عن تليفونات بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان الدكتور عماد سمير قد تولى منصب المدير الفنى لتليفونات بنى سويف منذ شهرين خلفا لابو العينين شحاته المدير الفنى السابق والذى رحل بتدريب سوهاج ثم أعلن عن رحيله أيضا عن الفريق السوهاجى .

وكان الفريق قد أدى مباراتين وديتين الاحد الماضى وخسر الفريق مواجهته الودية أمام الداخلية بنتيجة 5/2 واحرز هدفى التليفونات الثنائى محمود عبده والافريقى مانجا .

فيما تعادل الفريق بمباراته التى أقيمت أيضا اليوم أمام اتحاد الشرطة الرياضى وذلك بنتيجة 0/0.

ووضح من خلال التجربتين الوديتين حرص الدكتور عماد سمير المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على جميع اللاعبين والاطمئنان على الجاهزة البدنية لصفوف الفريق وذلك قبل أيام من المواجهة الأولى للفريق امام ديروط بالاسبوع الاول من دورى القسم الثانى.

Advertisements

وكان التليفونات قد أنهى معسكره بمحافظة الإسكندرية والذى شهد إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق سموحة والرجاء والأوليمبي ونجوم المستقبل.

وخسر الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه كوكاكولا وذلك فى المباراة التى جمعت بينهم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بنتيجة 2/0 .

ومن المقرر عودة لاعبي تليفونات بنى سويف لأداء التدريبات اليومية بصورة مسائية بملعب التربية والتعليم ببنى سويف وذلك تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير المدير الفنى والذى تولى المسوؤلية منذ شهور خلفا لنينو .

ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من الدكتور عماد سمير مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ مدير إدارى ومحمد محب أخصائى علاج طبيعى وإصابات ملاعب وأحمد سعد المشرف على الكرة.