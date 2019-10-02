رياضة | الزمالك يستعيد "نجمه الأوحد" أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد "نجمه الأوحد" أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفس الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الصعداء قبل مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري بعودة طارق حامد لاعب الوسط.

وافتقد الزمالك لخدمات طارق حامد خلال لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ويتقابل الزمالك مع المقاصة غدًا الخميس على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واعتمد الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مباراة الاتحاد السكندري على الثنائي أحمد سيد “زيزو" والتونسي فرجاني ساسي، في خط الوسط.

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وقدم "زيزو" مستوى طيب في مركزه الجديد مع الزمالك، الذي شارك به نتيجة الظروف الاضطرارية التي تمثلت في غياب ثلاثي وسط الزمالك طارق حامد للإيقاف، ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن للإصابة.

وكانت مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي الماضية قد تم إلغائها من جانب حكم المباراة بسبب عدم حضور الفريق السنغالي قبل أن يتم الاحتكام إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم سواء باعتماد فوز الزمالك أو بطل السنغال أو إعادة اللقاء بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وخسر الزمالك أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين في السنغال في مواجهة تفوق فيها جينيراسيون فوت السنغالي.