رياضة | قائمة بيلا النهائية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بيلا النهائية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى بيلا الرياضى عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم النهائية والتى سوف يشارك بها بالقسم الثانى بالموسم الجديد والذى ينطلق فى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 30 لاعبا من بينهم 22 لاعبا جديدا بصفوف الفريق بينما يتواجد 6 لاعبين من القدامى والذين شاركوا مع الفريق بالموسم الماضى بالقسم الثالث بالإضافة لاثنين من المنتهية إعارتهم.

وجاءت قائمة الفريق حسبما أعلن رسميا من قبل النادى على النحو التالى :



محمد مدحت, ومحمد فوزى, وإبراهيم الجرايحى, وإبراهيم عوض, وعمرو نبيل, وأحمد العباسى, ومحمد المحمدى, ومصطفى شامخ, وأحمد عاطف"شيكاره", زمصطفى على, وكريم عباس, ومحمد الصغير, ورضا شحاته, وعبدالصمد مانا, ومحمد لطفى, ومحمود ناجى, وحسين حلمى, وعبدالعزيز محمد, وأسامة عمر"كاكا", وسمير معاذ, وأحمد عبدالستار, وإبراهيم إسماعيل, وحسام فتحى, وحسنى عزوز, ومصطفى كشرى, وتارا جودسويل, وهشام رمضان, وأحمد هاشم, وأحمد أبوالخير, وسيد شعبان. محمد مدحت, ومحمد فوزى, وإبراهيم الجرايحى, وإبراهيم عوض, وعمرو نبيل, وأحمد العباسى, ومحمد المحمدى, ومصطفى شامخ, وأحمد عاطف"شيكاره", زمصطفى على, وكريم عباس, ومحمد الصغير, ورضا شحاته, وعبدالصمد مانا, ومحمد لطفى, ومحمود ناجى, وحسين حلمى, وعبدالعزيز محمد, وأسامة عمر"كاكا", وسمير معاذ, وأحمد عبدالستار, وإبراهيم إسماعيل, وحسام فتحى, وحسنى عزوز, ومصطفى كشرى, وتارا جودسويل, وهشام رمضان, وأحمد هاشم, وأحمد أبوالخير, وسيد شعبان. وتولى ياسر رضوان قيادة الفريق فنيا منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ويعاونه طلحه راغب مدربا عاما للفريق عقب إعتذار مصطفى إسماعيل ورحيله عن الفريق ليتولى تدريب سمنود و عاطف السعيد مدربا لحراس المرمى ومدير إدارى حمدى خليفة و أخصائى علاج طبيعى إبراهيم خليفة و مينا وديع متحدثا إعلاميا للنادى. وخاض الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد حتى الأن 11 مباراة حيث إفتتح الفريق ودياته إستعدادا للموسم المقبل بالتعادل سلبيا أمام شربين ثم الفوز على مركز شباب الحنفى 9-1 ثم الفوز على بلطيم بهدفين نظيفين ثم التعادل بهدف لمثله أمام أبوقير للأسمدة. ثم تعادل الفريق سلبيا أمام سوهاج ثم الهزيمة أمام مركز شباب كوم حماده بهدفين مقابل هدف و الهزيمة أمام الإتحاد السكندرى بخماسية نظيفة ثم الفوز على الإعلاميين بهدفين مقابل هدف ثم الفوز على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد وسيدى سالم بنفس النتيجة و تعادل إيجابى بهدف لمثله أمام التجوم. وأقام الفريق الأول بنادى بيلا معسكر الإستعداد للموسم المقبل ولمدة 18 يوما بالإسكندرية وتحديدا بالأكاديمية البحرية. ويلاقى الفريق اليوم ضيفه عمال المنصورة فى مباراة ودية جديدة تنطلق فى الثالثة عصرا على ملعب نادى بيلا بمحافظة كفرالشيخ. وقد تعرض الوافد الجديد لصفوف الفريق الظهير الأيسر كريم عباس والذى رحل بالتراضى عن نادى دكرنس و قد يغيب أسبوعين للإصابة بشرخ فى القدم اليسرى. ويلعب بيلا برفقة فرق المجموعة الثالثة والتى تضم 12 فريق حيث يلاقى فاركو فى الجولة الإفتتاحية على ملعب نادى بيلا الرياضى فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى. وفيما يلى مباريات الفريق بالدور الأول بالقسم الثانى: Advertisements



جولة1 بيلا - فاركو



جولة2 دمنهور - بيلا



جولة3 بيلا - الرجاء



جولة4 أبوقير للأسمدة - بيلا



جولة5 بيلا - بلدية المحله



جولة6 المنصورة - بيلا



جولة7 الأوليمبى - بيلا



جولة8 بيلا - مالية كفر الزيات



جولة9 الحمام - بيلا



جولة10 بيلا - غزل المحلة



جولة11 دكرنس - بيلا