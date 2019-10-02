رياضة | الأهلي يعدل عقد عمار حمدي بتوصية من "عبد الحفيظ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدل عقد عمار حمدي بتوصية من "عبد الحفيظ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجاري.

وحصل لاعب الأهلي الصاعد على وعد من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بتعديل عقده لمنع انتقاله لأي نادٍ أخر.

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ويرتبط عمار بعقد مع الأهلي ممتد لأربعة مواسم مقبلة، حيث تلقى اللاعب أكثر من عرض في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الأهلي تمسك به ورفض رحيله.

وحصل اللاعب على وعد بالمشاركة في المباريات، بعدما لفت الأنظار إليه في الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.