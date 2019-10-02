رياضة | اختبار يحسم موقف الونش أمام المقاصة

يعطي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك القرار النهائي اليوم فيما يتعلق بمشاركة الونش مدافع الفريق أمام مصر للمقاصة.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ويأتي الاختبار الطبي لتحديد الموقف النهائي للاعب بخصوص إمكانية لحاقه بلقاء الفريق الأبيض المقبل أمام المقاصة.

ويتقابل الزمالك مع المقاصة غدًا الخميس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب السلام بالقاهرة.

ويعاني "الونش" من إصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي الماضية، مما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الزمالك.

وكانت مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي الماضية قد تم إلغائها من جانب حكم المباراة بسبب عدم حضور الفريق السنغالي قبل أن يتم الاحتكام إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم سواء باعتماد فوز الزمالك أو بطل السنغال أو إعادة اللقاء بشكل رسمي.

وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكان الزمالك قد خسر أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين في السنغال في مواجهة تفوق فيها جينيراسيون فوت السنغالي.