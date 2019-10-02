رياضة | عماد النحاس يدرس الإنتاج أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يدرس الإنتاج أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب؛ طرق وأساليب لعب الإنتاج الحربي؛ أمام الأهلي؛ قبل مواجهته بالجولة الثالثة في الدوري المصري.

ويستأنف ذئاب الجبل تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام الممتاز.

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ويعقد النحاس جلسات مع لاعبي الفريق من أجل التحدث معهم حول بعض النقاط، كما طلب منهم التركيز التام، وعدم التراخي، من أجل تحقيق الهدف الفريق بالدخول في المربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

وحرص محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين، من أجل رفع الروح المعنوية لديهم، مؤكدًا أن النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، يدعم الفريق، ويعد بمكافأت متميزة حسب اللائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم.

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ نظيره الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار؛ مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.