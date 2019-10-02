رياضة | بعد فوزه الأوروبي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي في شهر أكتوبر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه الأوروبي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي في شهر أكتوبر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق دينامو زغرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مانشستر سيتي 4 مباريات في شهر أكتوبر بعد مواجهة الامس التي كانت الاولى له هذا الشهر، ولكن يتبقى أربع مواجهات منهم مباراة في دوري أبطال أوروبا وثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي", مباريات مانشستر سيتي في شهر أكتوبر:

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- مانشستر سيتي vs ولفرهامبتون .. يوم 6 أكتوبر في الساعة الثالثة مساءً على ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي.

- كريستال بالاس vs مانشستر سيتي .. يوم 19 اكتوبر في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب سيلهرست بارك بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs اتالانتا .. يوم 22 اكتوبر في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد بدوري أبطال أوروبا.

- مانشستر سيتي vs أستون فيلا .. يوم 26 أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف ظهرا على ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي.