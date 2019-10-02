رياضة | بتسوانا في مصر.. 8 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتسوانا في مصر.. 8 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ خطابا رسميا من الاتحاد البتسواني لكرة القدم؛ من أجل تحديد موعد الوصول إلى الأراضي المصرية.

وكان مسؤولو الجبلاية حرصوا على مخاطبة الاتحاد البتسواني؛ من أجل تحديد موعد الوصول وعدد أفراد البعثة التي ستتواجد من أجل حجز الفندق الذي يستضيف إقامة البعثة.

وأبلغ مسؤولو الاتحاد البتسواني الجبلاية؛ عن تحديد فجر يوم 8 أكتوبر الجاري، استعدادا للقاء الفراعنة وديا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون 2021.

وينطلق معسكر المنتخب الوطنى خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، على أن يتم تحديد مكان المعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

ويحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والكابتن محمد بركات مدير المنتخب، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء.

وتقام قرعة البطولة القارية في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.