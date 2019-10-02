رياضة | جدول مباريات ليفربول في شهر أكتوبر (قمم ملتهبة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات ليفربول في شهر أكتوبر (قمم ملتهبة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال شهر أكتوبر الحالي والذي بدأ منذ يومين فقط، حيث سيخوض الريدز مباريات نارية هذا الشهر وستكون تلك المواجهات مصيرية في مشوار الفريق بالبطولات التي يشارك بها هذا الموسم.

ويلعب ليفربول في معظم البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي، حيث سيخوض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات ليفربول خلال شهر أكتوبر الجاري:

- ليفربول vs سالزبورج .. يوم 2 اكتوبر في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الانفيلد بدوري أبطال أوروبا.

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- ليفربول vs ليستر سيتي .. يوم 5 اكتوبر في الساعة الرابعة مساءً على ملعب الانفيلد بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs ليفربول .. يوم 20 اكتوبر في الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب الأولدترافورد بالدوري الإنجليزي.

- جينك vs ليفربول .. يوم 23 اكتوبر في الساعة التاسعة مساءً على ملعب كريستال ارينا بدوري أبطال أوروبا.

- ليفربول vs توتنهام هوتسبير .. يوم 27 أكتوبر في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الانفيلد بالدوري الإنجليزي.