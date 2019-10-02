رياضة | مفاجأة جديدة لمحمد محمود في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة لمحمد محمود في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم؛ ضم محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي؛ خلال معسكر الفريق المقبل.

يأتي تفكير غريب في عودة محمود لصفوف الفراعنة الصغار بعد تعافيه تماما من إصابة قطع الرباط الصليبي؛ وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي قبل 10 أيام، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلى مكثف لاستعادة لياقته البدنية، ليصبح جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الأيام القادمة، وهو ما يمهد لعودته لصفوف المنتخب الأوليمبي في معسكر أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجارى، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويسحب اليوم عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وجاء اختيار متعب بصفته احد النجوم التي شاركت في أوليمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.

ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بالكامل بقيادة شوقي غريب لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة اليوم الأربعاء.

وتقام في السابعة مساء اليوم بقصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

تشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".