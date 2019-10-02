رياضة | مدرب حراس الأهلي: أنتظر معاملة رونالدو.. والشناوي أفضل حارس في تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي: أنتظر معاملة رونالدو.. والشناوي أفضل حارس في تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي الجديد أنه قد يتم معاملته في مصر مثل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال يانكون لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "أستمتع في مصر فهناك مدن كبيرة تعيش فيها الثروة والفقر معًا.. الأهلي هو الأكثر شهرة في إفريقيا، وبطولاته الكثيرة تجعله قريبا للغاية إلى ريال مدريد الإسباني، فالأحمر يمتلك 60 مليون مشجع في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف يانكون: :أنا أول مدرب لحراسة المرمى أجنبي في تاريخ الأهلي وإذا أوقفني أحدهم لأخذ تذكار أو توقيع سأشعر كأني كريستيانو رونالدو".

وتابع يانكون: "الأهلي يريد دائمًا الفوز مثل ريال مدريد أو يوفنتوس.. محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هو أفضل حارس دربته في مسيرتي داخل المستطيل الأخضر".

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

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المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.