رياضة | توابع زلزال بروج.. ريال مدريد يراقب 4 صفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توابع زلزال بروج.. ريال مدريد يراقب 4 صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع نادي ريال مدريد الإسباني 4 صفقات جديدة بعد التعثر أمام كلوب بروج البلجيكي بالتعادل 2-2 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويراقب ريال مدريد حكيم زياش نجم المغرب أياكس أمستردام الهولندي وزملاءه البرازيلي دافيدي نيريز والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والمكسيكي إدسون ألفاريز، والذين بصموا على أداء رائع مع فريق العاصمة الهولندي منذ بداية هذا الموسم وذلك حسب تقارير صحفية إسبانية.

هازارد يصدم ريال مدريد

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرًا.

زيدان يتوعد نجوم ريال مدريد

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يفضل تذكر الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال زيدان: "علينا نسيان الشوط الأول بأي شكل فالأهم هو ما قمنا به في الشوط الثاني ولكن يجب أن يكون هناك رد فعل بالنسبة لما حدث في الشوط الأول وهذا ما سوف نقوم به".

وأوضح زيدان أن لاعبي ريال مدريد قدموا أداء سيئا في الشوط الأول وتركوا كل الأمور لكلوب بروج للتحكم بها لكنهم انتفضوا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل المثير.

وأضاف زيدان: المنافس بإمكانه وضعك في مأزق، كنا نعرف أن اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون في الهجوم يتمتعون بسرعة كبيرة والأزمة هي عندما يسجلون هدفا يتطور أداؤهم.. هذه هي كرة القدم".

وتابع زيدان: "علينا أن نتحلى بالتركيز من الدقيقة الأولى ونلعب بنفس روح الشوط الثاني أمام كلوب بروج باستمرار".

ضربة قاضية لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة ناتشو فيرناديز في الرباط الداخلي للركبة اليمنى بعد لقاء كلوب بروج البلجيكي الذي انتهى بالتعادل 2-2 ي الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

ومن المنتظر أن يغيب ناتشو عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن إصابته هي التواء في الركبة.

وخرج ناتشو بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج ليحل بدلا منه البرازيلي مارسيلو ، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.