رياضة | إبراهيم نور الدين حكما لمباراة جيبوتي وجامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم نور الدين حكما لمباراة جيبوتي وجامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين؛ لإدارة مباراة جيبوتي وجامبيا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الجيبوتي نظيره الجامبي؛ يوم 9 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.

وأدار إبراهيم نور الدين؛ مباراة النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني الأحد الماضي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

على جانب آخر يسحب اليوم عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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جاء اختيار متعب بصفته احد النجوم التي شاركت في أوليمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.

وتقام في السابعة مساء اليوم بقصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

تشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".