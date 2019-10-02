كريستيانو رونالدو يصدم جمهوره بموعد اعتزاله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم بلوغه عامه الـ 34، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لا يزاي في قمة تألقه وتوهجه داخل المستطيل الأخضر.

رونالدو ألمح في تصريحات له، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم في غضون عامين أو ثلاثة، أي ربما مع انتهاء عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يمتد حتى صيف 2022.

نجم ريال مدريد السابق بدأ الحديث حول مسألة اعتزاله، خلال مقابلة أجراها مع موقع “سبورت بابل” الشهير في مدينة تورينو الإيطالية، قائلا: ما زلت أحب كرة القدم، أود إمتاع الجماهير التي تحب رونالدو، لا يهم العمر فالأمر متعلق بالعقلية، في السنوات الخمس الأخيرة بدأت في التفكير بكيفية رؤية نفسي خارج عالم كرة القدم.

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اللاعب الملقب بـ”الدون” أضاف خلال حديثه عن المدة المتوقعة للاعتزال: “من يدري ماذا سوف يحدث؟ ربما في غضون عامين أو ثلاثة”.

قائد منتخب البرتغالي، الفائز مؤخرا بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، إضافة إلى تحقيقه نجاحات باهرة رفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد والآن مع يوفنتوس، حصل على عقد مدى الحياة من قبل شركة “نايكي” للملابس الرياضية، وهو الثالث من نوعه في التاريخ بعد أسطورتي كرة السلة الأمريكيين مايكل جوردان وليبرون جيمس.

اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات قال عن مقارنته بكليهما: لا أريد تقليد أحد، ينبغي أن تكون شخصيتك بنفسك في كل الأوقات، لكن يمكنك أيضا الاستعانة ببعض التفاصيل وأخذ بعض النماذج كقدوة، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضا في كل الرياضات كـ”الفورمولا وان” وكرة السلة والجولف.. أيا كان أيا كان، حتى المديرين التنفيذين للشركات الكبرى دائما ما يكونوا متحفزين لإنجاز المهام والعمل الدؤوب.