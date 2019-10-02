ساديو ماني يعيد أزمته مع صلاح للصدارة بتصريحات جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أزمة الخلاف بينه وبين زميله في الفريق محمد صلاح، إلى صدارة الأحداث من جديد.

ماني قال - خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي مساء الأربعاء في ثاني جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا -: إن ما حدث بينه وبين زميله صلاح قبل أسابيع، أصبح جزءا من الماضي، مشددا على أنه يعتبر صلاح صديقا مقربا منه.

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اللاعب الدولي السنغالي كشف عن طبيعة علاقته بصلاح، بعد الواقعة الشهيرة في مباراة بيرنلي، حيث غضب ماني عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف.

ماني على الواقعة قائلا: ما حدث أمر طبيعي ويمكن أن يحدث في كرة القدم، والسبب يرجع إلى أنني كنت محبطا خلال مباراة بيرنلي لأنه من الطبيعي أن تكون في حاجة إلى تسجيل الأهداف، وإنه كان غاضبا وقتها لأن صلاح لم يمرر الكرة له، لكنه استدرك ملتمسا العذر للنجم المصري عبر الإشارة إلى أنه لم يره.

اللاعب أكد أن الخلاف مع صلاح أصبح في طي النسيان، مشددا على أن” مو” مقرب بالنسبة له، حيث قال: “محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما”.