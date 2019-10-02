شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحدد موعد مباراة التحدي بين ألميريا واتحاد جدة والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، عن قبوله غمار المنافسة والتحدي مع فريق اتحاد جدة، خلال فترة التوقف الشتوي.

وقبل آل الشيخ تحدي أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، على إقامة مباراة على أرض "الجوهرة المشعة" خلال يناير المقبل 2020، أثناء فترة التوقف.

ووجه تركي آل الشيخ، رسالة إلى أنمار الحائلي قائلًا "أنمار.. هيا بنا.. لو فواز القرني قدر يسوي حركة رعد في القائم.. الله يا أنمار".

وكان مالك نادي ألميريا الحالي وبيراميدز المصري السابق، قد أعلن التحدي بمواجهة أي فريق عربي خلال فترة التوقف الشتوي، على أرضه ووسط جماهيره.