شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات علاج «متولي» و«نيدفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق، الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الطبي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمود متولي تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي 3ـ 2 وتوج فيها بلقب البطولة.

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وفي نفس السياق أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد واجه سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020، وفازعليه بهدف نظيف سجلة رمضان صبحي.