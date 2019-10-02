شكرا لقرائتكم خبر عن هدف «رونالدو» في ليفركوزن يقوده لتحقيق 5 أرقام مميزة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب اليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «شامبيونز ليج».

أحرز أهداف يوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقة 17، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبتسجيله للهدف الثالث حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خمسة أرقام مميزة نشرها موقع «روسيا اليوم» وهي كالتالي:

- سجل رونالدو في النسخة الرابعة عشرة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

- أصبح رونالدو أكثر لاعب يفوز بمباريات في دوري الأبطال بـ102 مباراة متخطيا الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ101 فوز.

- عزز رونالدو رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ دوري الأبطال بـ127 هدفا.

- بايرن ليفركوزن بات الفريق رقم 33 الذي يسجل رونالدو في شباكه، ليحطم الرقم السابق، الذي كان بحوزة نجم ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس، الذي هز شباك 32 فريقا مختلفا.

بات رونالدو أكثر لاعب يسجل في شباك أندية من بلد واحد برصيد 25 هدفا (في شباك الأندية الألمانية).

يذكر أن رونالدو، هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (5 مرات)، وفي عدد مرات الفوز بلقب هداف المسابقة (6 مرات).