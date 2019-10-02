شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (C): البدلاء يقودون مان سيتي للفوز.. و«زاباتا» يدخل التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل مانشستر سيتي بدايته القوية في الموسم الجديد من دوري الأبطال بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-0 على ضيفه، فريق دينامو زغرب الكرواتي، في مباراة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المسابقة.

وعانى حامل لقب الدوري الإنجليزي في المباراة بعد أن فشل في التسجيل ضد ضيفه خلال أول 65 دقيقة لعب، قبل أن ينجح البديلان، رحيم سترلينج وفيل فودين، في تسجيل هدفي الفريق بالمباراة وقيادة النادي الإنجليزي لاعتلاء قمة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط بعد أول جولتين من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وصنع رياض محرز الهدف الأول في المباراة، ليواصل النجم الجزائري تألقه في المسابقة مع اشتراكه في تسجيل 8 أهداف في أخر 8 مباريات بالمسابقة (سجل 2 وصنع 6).

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ولعب سترلينج دور البطولة بتسجيله الهدف الأول ثم صناعته الهدف الثاني لزميله الشاب، فيل فودين، ليشترك سترلينج في تسجيل 19 هدف في أخر 16 مباراة له على ملعب الأتحاد في دوري الأبطال مع مانشستر سيتي (سجل 11 وصنع 8)، وسجل أو صنع هدف واحد على الأقل في 12 من أخر 13 مباراة.

وتلقى فريق دينامو زغرب خسارته الـ13 على التوالي خارج قواعده في دوري الأبطال، ليحقق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم السابق المدون باسم فريق سبارتاك موسكو (12 مباراة متتالية خلال الفترة بين أكتوبر 2000 وأكتوبر 2006).

وحافظ النادي الكرواتي على سجله السيء أمام الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية، فالفريق لم يحقق أبدًا الفوز في الأراضي الإنجليزية من بين 8 مواجهات ضد الأندية الإنجليزية متلقيًا الخسارة في 6 مباريات ومتعادلًا في 2.

وفي إيطاليا، سقط نادي أتالانتا الإيطالي على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد شاختار دونيستك الأوكراني، في مباراة شهدت تسجيل الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الأول للنادي الإيطالي في تاريخ دوري الأبطال.

وسقط النادي الإيطالي على ملعبه بعد تلقيه هدف في الدقيقة 95 عن طريق اللاعب مانور سولومون، ليصبح أتالانتا هو أول فريق إيطالي يخسر أول مباراتين له في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال منذ إنتر ميلان في موسم 2006/2007.