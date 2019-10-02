شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحدد موعد سفر الأهلي إلى أسوان.. ويطالب مخطط الأحمال بتجهيز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السفر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة، والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي.

واستهدف «فايلر» من جلسته مع مخطط الأحمال، الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة، لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.