أوراوا الياباني يضع قدماً في نهائي أبطال آسيا بعد الفوز على جونجزو الصيني

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أوراوا الياباني

وضع نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، قدما في نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز الهام على نظيره الصيني جوانجزو إيفر جراند، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بهدفين نظيفين.

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واستطاع الفريق الياباني من تسجيل الهدفين في الدقيقتين "19 ، و75" على الترتيب، ليضع قدما في النهائي المرتقب بدوري الأبطال.

وسيطر أوراوا على مجريات المباراة، مستغلا عامل الأرض والجمهور، ونجح في تسجيل هدفين من تسديدات قوية على مرمى الفريق الصيني.

يذكر أن الهلال اقترب خطوة كبيرة من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه في الدوحة أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف.