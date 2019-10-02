- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم موعد مباريات الزمالك فى شهر أكتوبر الحالى.. إنفوجراف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض نادى الزمالك 5 مباريات فى منافسات بطولة الدورى المصري لكرة القدم خلال شهر أكتوبر الحالى.
واستهل الزمالك مشواره فى بطولة الدورى بتحقيق فوز مهم أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف سجل مهاجمه الشاب مصطفى محمد، ليبدأ مهمة تحقيق لقب الدورى الغائب منذ 4 سنوات وتحديدا موسم 2014/ 2015، وكان الزمالك قريبا من بطولة الدورى العام الماضى، إلا أن الأهلى خطف البطولة فى آخر أسابيع البطولة.
ويبدأ الزمالك مواجهاته فى شهر أكتوبر الحالى بمواجهة مصر المقاصة غدا فى الثامنة مساء، ثم مباراة إف سى مصر فى الثامنة مساء الأحد المقبل 6 أكتوبر.
وستكون ثالث مواجهاته فى هذا الشهر مع غريمه التقليدى الأهلى فى الثامنة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر، ليواجه المقاولون العرب فى الثامنة مساء الأربعاء 23 أكتوبر، ويختتم مواجهاته مع إنبى فى السابعة والنصف مساء الأحد 27 أكتوبر الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباريات الزمالك فى شهر أكتوبر الحالى.. إنفوجراف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.